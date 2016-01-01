в Екатеринбурге

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В ассортименте магазина зимние и демисезонные модели из драпа, кашемира и других тканей с отделкой из меха и кожи. Выставляйте настройки и выбирайте изделия длинные и укороченные, приталенные и прямые, с воротником или капюшоном. В наличии все фасоны, которые сейчас в тренде: кокон, кромби, свингер и пр.

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